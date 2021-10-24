Раскрыта причина смерти режиссера Александра Рогожкина

Фото: lenfilm.ru

Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни 23 октября.

В воскресенье, 24 октября, сын режиссера рассказал киностудии «Ленфильм», что смерть артиста произошла из-за продолжительной и серьезной болезни.

Дату и место прощания с Александром Рогожкиным сообщат позже, передает издание «Российская газета».

Также в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» актер театра и кино, народный артист России Семен Стругачев, который сыграл в картине Рогожина «Особенности национальной охоты» одну из главных ролей, отметил, что в последние годы жизни режиссер отказывался от общения с друзьями и коллегами и вел довольно затворнический образ жизни.

Артист подчеркнул, что весть о кончине Рогожкина стала для него потрясением.

Александр Рогожкин получил образование в Ленинградском государственном университете, а после — во Всероссийском государственном институте кинематографии.

За творческую карьеру Александру Рогожкину удалось снять популярные киноленты «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». Также он принимал участие в съемках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Однако свое мастерство он демонстрировал не только в комедии и детективах, но и в фантастике, притчах и социальных драмах.

За годы творческой карьеры Рогожкин завоевал различные награды. Режиссер получил премии «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и другие.