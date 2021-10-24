Осенние декорации загорелись в торговом центре в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 5 Карта всех событий

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Мега Белая Дача» в Москве. Кадры с возгоранием в воскресенье, 24 октября, появились в Сети.

На опубликованном ролике заметно, как огонь охватил осенние декорации внутри здания ТРЦ. Посетители без паники сначала начали топтать место возгорания, а после воспользовались огнетушителем.

В результате пожар удалось устранить. Информации о пострадавших нет, передает Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram-канал Москва 24

Также в воскресенье, 24 октября, загорелись мансарда и кровля жилого дома на две семьи на улице Диккенса в коттеджном поселке «Бристоль» в Новой Москве.

Источник «ВМ» в экстренных городских службах уточнил, что пожар охватил здание со второго этажа. Из дома шел густой черный дым.

В этот же день произошло возгорание здания выселенной бывшей школы в Булатниковском проезде на юге столицы.

Огонь и черный густой дым охватили постройку со второго этажа.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.