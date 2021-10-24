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Возгорание мансарды жилого дома произошло в Новой Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Возгорание мансарды жилого дома произошло в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, коттеджный посёлок Бристоль, улица Диккенса Карта всех событий

Мансарда и кровля жилого дома на две семьи загорелись на улице Диккенса в коттеджном поселке «Бристоль» в Новой Москве. Об этом сообщил «ВМ» источник в экстренных городских службах в воскресенье, 24 октября.

Уточняется, что пожар охватил здание со второго этажа. Оттуда идет густой черный дым.

Также 24 октября произошло возгорание здания выселенной бывшей школы в Булатниковском проезде на юге столицы.

Огонь и черный густой дым охватили постройку со второго этажа.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В среду днем, 20 октября, пожар случился по адресу бульвар Андрея Тарковского, в районе станции метро «Рассказовка» в Новой Москве.

Напротив дома №6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 пожар удалось ликвидировать.

Позже руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство организовало проверку в связи со случившемся.

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