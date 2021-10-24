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Эд Ширан заразился коронавирусной инфекцией

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эд Ширан заразился коронавирусной инфекцией
Фото: instagram.com/teddysphotos

Британский музыкант и певец Эд Ширан в воскресенье, 24 октября, рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией.

Артист отметил, что из-за заболевания в ближайшее время будет соблюдать режим самоизоляции и все предписания местного правительства.

— Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, — заявил Ширан.

Также он добавил, что постарается выступить на всех запланированных концертах и посетить интервью в онлайн-режиме.

— Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя, — заключил певец в личном блоге в социальной сети Instagram.

8 октября стало известно о том, что российский артист Александр Серов госпитализирован с коронавирусом. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.

Первое время Серов лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где за жизнь артиста борются лучшие специалисты.

Опасение за состояние певца высказал российский музыкальный продюсер Андрей Разин.

Ранее дочь артиста Мишель сообщила, что находящийся в реанимации певец проходит интенсивное лечение. По словам родственницы, Серов находится в надежных руках и под бдительным контролем, поэтому у нее не возникает сомнений в его выздоровлении.

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