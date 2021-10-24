В столичных аэропортах отменено и задержано 20 рейсов
В аэропортах Москвы было отменено и задержано 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали один рейс и шесть отменили. В Шереметьеве задержано четыре рейса и четыре отменены. В аэропорту Внуково отменены пять рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
В воскресенье, 17 октября, в законную силу вступил приказ МВД РФ, который вносит изменения в правила вывоза детей за границу. Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд ребенка из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.
Также аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса.