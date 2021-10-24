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В столичных аэропортах отменено и задержано 20 рейсов

Виктория Храменкова

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В столичных аэропортах отменено и задержано 20 рейсов
Фото: Pexels

В аэропортах Москвы было отменено и задержано 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали один рейс и шесть отменили. В Шереметьеве задержано четыре рейса и четыре отменены. В аэропорту Внуково отменены пять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В воскресенье, 17 октября, в законную силу вступил приказ МВД РФ, который вносит изменения в правила вывоза детей за границу. Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд ребенка из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

Также аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса.

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