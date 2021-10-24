Читатели Daily Mail приняли ржавый эсминец USS Chafee за российский корабль

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Кадры ржавого эсминца ВМС США USS Chafee развлек читателей Daily Mail. Британцы полагали, что данное «ржавое корыто», которое было обнаружено в Японском море у российских границ, принадлежит России. Однако вскоре выяснилось, что это не так.

Издание Daily Mail посвятило данному инциденту большую статью. Она сопровождалась видеокадрами, сделанными с борта корабля. Видеоролик вызвал бурную дискуссию среди читателей.

— Я думал, что ржавый корабль был русским, но это американский! Дайте ему немного краски и приведите его в порядок, — пишет пользователь Vivelo.

15 октября эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к российским территориальным водам, после чего предпринял попытку пересечь границу, передает «Слово и Дело».

Отмечается, что незаконные действия эсминца были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц».

16 октября «ВМ» писала, что заявление Минобороны РФ об инциденте с эсминцем в Японском море, ВМС США назвали ложным. Все действия американского эсминца во время инцидента с российским кораблем соответствовали международному праву.