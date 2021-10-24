Читатели Daily Mail приняли ржавый эсминец USS Chafee за российский корабль
Кадры ржавого эсминца ВМС США USS Chafee развлек читателей Daily Mail. Британцы полагали, что данное «ржавое корыто», которое было обнаружено в Японском море у российских границ, принадлежит России. Однако вскоре выяснилось, что это не так.
Издание Daily Mail посвятило данному инциденту большую статью. Она сопровождалась видеокадрами, сделанными с борта корабля. Видеоролик вызвал бурную дискуссию среди читателей.
— Я думал, что ржавый корабль был русским, но это американский! Дайте ему немного краски и приведите его в порядок, — пишет пользователь Vivelo.
15 октября эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к российским территориальным водам, после чего предпринял попытку пересечь границу, передает «Слово и Дело».
Отмечается, что незаконные действия эсминца были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц».
16 октября «ВМ» писала, что заявление Минобороны РФ об инциденте с эсминцем в Японском море, ВМС США назвали ложным. Все действия американского эсминца во время инцидента с российским кораблем соответствовали международному праву.