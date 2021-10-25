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«Талибан»* приветствует планы России об исключении его из черного списка

Виктория Храменкова

Политика
«Талибан»* приветствует планы России об исключении его из черного списка
Фото: public domain

Радикальное движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, приветствует слова президента России Владимира Путина. В ходе дискуссионного форума «Валдай» глава государства заявлял о возможном исключении «Талибана»* из перечня террористических организаций. Об этом заявил в воскресенье, 24 октября, пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи.

— Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности, — написал Кахар на своей странице в Twitter.

В четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин принял участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления глава государства, отвечая на вопросы отечественных и иностранных экспертов, затронул различные темы. В том числе глава государства заявил о возможном исключении «Талибана»* из списка террористов России.

— Россия будет принимать решение об исключении талибов* из списка террористов в зависимости от их решений, думаем, что мы движемся в этом ключе. Российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном, — заявил Путин.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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