«Причем тут Россия?»: десять важных заявлений Путина на «Валдае»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе выступления глава государства, отвечая на вопросы отечественных и иностранных экспертов, затронул различные темы. Наиболее важные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

О вакцинации

Владимир Путин в ходе своего выступления, которое продлилось 3,5 часа, не раз затрагивал тему пандемии COVID-19. По его словам, она стала самым настоящим вызовом для мирового сообщества, но немаловажным здесь остается тема борьбы с ней при помощи вакцинации. Часто возникает вопрос, должна ли она быть принудительной?

Здесь президент заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации, поскольку навязанные решения можно обойти. Но региональные власти имеют право ее вводить для отдельных категорий граждан.

— Нужно не навязывать, а убеждать, что вакцинация лучше болезни, повышать доверие граждан к действиям государства, быть примером. Над законами думают тысячи людей, а над тем, как их обойти, — миллионы, и они, как правило, выигрывают, — отметил Путин.

О переписывании истории

Глава государства поднял тему оспаривания итогов Второй мировой войны, чем часто занимаются в других странах. При этом президент подчеркнул, что Запад не забыл победу СССР в войне, но использует события прошлого для решения своих вопросов.

С его точки зрения, манипулирование историей ни к чему хорошему не ведет. И сваливать на Советский Союз вину за начало войны неправильно.

— А кто напал-то на кого? Разве Советский Союз напал на Германию? А кто Берлин-то взял? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?! — уточнил российский лидер.

О советском времени

Говорил президент и социалистическом прошлом нашей страны. Он напомнил, что, несмотря на уравнительный принцип в СССР, были и преференции в виде социальных лифтов и что сам он, как и подавляющее большинство людей в стране, сталкивался и с проблемами этого периода, и с позитивом, например, получил хорошее образование.

— Моя семья была простой, они не говорили лозунгами, но в быту всегда с уважением относились к своей стране, без показного патриотизма, — заявил он.

О поставках газа в Европу

Большая часть выступления президента все-таки была посвящена настоящему времени. Здесь были затронуты темы международной политики, мировые экономические проблемы и так далее. В частности, энергетический кризис в Европе, которая обвиняет в нем Россию.

— Причем тут Россия? Это рукотворный результат политики Еврокомиссии. Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют. Увеличение поставок газа в Европу возможно: если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по «Северному потоку — 2», Россия на следующий день начнет поставку 17,5 миллиарда кубов, — сказал Путин.

О неработающем капитализме

В продолжение темы ситуации на энергетических рынках он добавил, что происходящее там — проявление капитализма, который не работает.

— Как только начинаются сложности глобального характера, все требуют вмешательства государства — примером является мировой финансовый кризис. Тогда собственники предприятий были готовы отдать их за рубль, чтобы не брать ответственность на себя за своих сотрудников, — заявил президент.

Об ожиданиях от «Талибана»*

Помимо «Северного потока — 2» и отношений с Западом, важной темой, по мнению Путина, остается судьба Афганистана, где власть захватило движение «Талибан»*, признанное в России террористическим. Часто возникает вопрос о том, возможно ли исключение организации из этого черного списка.

Российский президент на это ответил следующим образом:

— Россия будет принимать решение об исключении талибов* из списка террористов в зависимости от их решений, думаем, что мы движемся в этом ключе. Российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном. Россия и Китай будут продолжать активную работу по налаживанию диалога.

О помощи Афганистану

Путин также убежден, что нужно помогать Афганистану восстанавливать свою экономику и разморозить активы этой страны.

— Все хотят иметь на своих границах стабильное афганское государство, — считает президент России.

О благотворительности иноагентов

Задавали вопросы Путину и о внутренней политике, в частности, о законе об иностранных агентах. Эту тему поднял лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, заявивший, что потратил деньги на благотворительность.

Президент в ответ заявил, что его знакомые тоже занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах, поэтому его надо обязательно совершенствовать. В то же время массовой записи в иностранные агенты в России нет, констатировал глава государства.

— Опасность этого сильно преувеличена, «ковровым» образом иноагентов в России определять не будут, — заверил Путин.

О своих достижениях

По словам президента, лично он не думает о своей роли в истории, поскольку это может мешать принятию решений. Но в качестве своих достижений назвал сокращение бедности, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством.

О планах на будущее

В будущем президенту очень хотелось бы, чтобы ресурсы государства концентрировались вокруг интересов человека. По его словам, дикий капитализм не работает.

— Россия будет строить социальное государство, — пообещал Путин.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.