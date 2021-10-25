Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался актер из популярного сериала «Друзья»

Виктория Храменкова

Общество
Скончался актер из популярного сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья»

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет. Мужчина сыграл роль Гантлера в сериале «Друзья». Артист боролся с раком простаты четвертой стадии уже на протяжении последних двух лет.

— Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь, — передает TMZ источник из семьи звезды.

Джеймсу Майклу Тайлеру были отведены сцены в 150 сериях популярного сериала «Друзья». Актер исполнял роль управляющего Центральной кофейни. Среди других известных киноработ Тайлера — «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».

Недуг был обнаружен у Джеймса Майкла Тайлера слишком поздно, поэтому рак начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за болезни актер не смог появиться в спецвыпуске сериала «Друзья».

Читайте также:
АктерыСмерть«Друзья»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте