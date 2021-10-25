Скончался актер из популярного сериала «Друзья»

Кадр из сериала «Друзья»

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет. Мужчина сыграл роль Гантлера в сериале «Друзья». Артист боролся с раком простаты четвертой стадии уже на протяжении последних двух лет.

— Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь, — передает TMZ источник из семьи звезды.

Джеймсу Майклу Тайлеру были отведены сцены в 150 сериях популярного сериала «Друзья». Актер исполнял роль управляющего Центральной кофейни. Среди других известных киноработ Тайлера — «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».

Недуг был обнаружен у Джеймса Майкла Тайлера слишком поздно, поэтому рак начал распространяться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей. Из-за болезни актер не смог появиться в спецвыпуске сериала «Друзья».