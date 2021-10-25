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Фигуристка Трусова выиграла первый этап серии Гран-при в США

Виктория Храменкова

Спорт
Фигуристка Трусова выиграла первый этап серии Гран-при в США
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Лучшей на первом этапе серии Гран—при в Лас-Вегасе стала российская фигуристка Александра Трусова. За две программы спортсменка набрала 232,37 балла.

Также в тройке лидеров-одиночниц — россиянка Дарья Усачева с 217,31 балла на втором месте и Ю Ён из Южной Кореи с 216,97 балла на третьем месте. Ксения Синицына стала пятой с 205,76 балла.

Следующие соревнования в серии Гран—при состоятся в канадском Ванкувере. Они пройдут с 29 по 31 октября, пишет «Спорт-Экспресс».

В воскресенье, 24 октября, стало известно, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар на первом этапе серии Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

Фигуристки из РФ заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при. Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии, она заработала 77,69 балла. На втором месте оказалась россиянка Дарья Усачева (76,71), третьей стала еще одна фигуристка из России — Ксения Синицына (71,51).

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