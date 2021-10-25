Россиян предупредили о новой схеме обмана мошенниками

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С каждым днем мошенники становится профессиональнее и хитрее. Они уже научились использовать для своих целей практически любой номер телефона. Отмечается, что теперь официальные номера телефонов банков уже не совсем безопасны. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Атаки с подменой контактов близких людей или организаций. Именно это является новой схемой обмана для злоумышленников.

— Если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься, — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Мошенникам вовсе не нужно узнавать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. К сожалению, многие персональные данные есть в интернете, подчеркнул Тимофеев.

Утром, 24 октября, «Вечерняя Москва» писала про другой вид мошенничества — SMS-бомберы. Они используются мошенниками для получения кредита в микробанках от лица доверчивых граждан. Закончить регистрацию мошенникам не удается, однако настоящий владелец номера в это время получает сотни сообщений с кодами для подтверждения авторизации.