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Названы главные полезные свойства винограда

Виктория Храменкова

Общество
Названы главные полезные свойства винограда
Фото: pixabay.com

Полезные компоненты, которые содержатся в винограде, могут положительно влиять на организм человека.

Так, например, вещество ресвератрол. Оно снижает уровень холестерина и уменьшает сосудистые воспаления. Также в винограде находятся фенольные соединения. Они могут снижать риск развития рака.

Отмечается, что ягоде содержится фолиевая кислота. Она является очень полезной для беременных, пишет сайт «МедикФорум».

— Употребление винограда в умеренных количествах благотворно действует на многие органы. Так, клетчатка помогает пищеварению, а смесь целлюлозы, сахара и кислот отлично подойдет в качестве естественного слабительного, — отмечают ученые.

Кальций, магний, калий, фосфор — эти и другие микроэлементы также содержатся в винограде. Они поддерживаются здоровье зубов, костей и кожи. Потребление в пищу плодов может положительно влиять на работу легких, сердца и нервной системы.

13 октября врач-эндокринолог Антон Поляков перечислил «неочевидные» продукты, которые способны испортить фигуру. Среди них: виноград, киви и банан.

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