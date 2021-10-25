Столичные волонтеры доставят горожанам продукты и лекарства в нерабочие дни

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Жителям города старше 60 лет, которые соблюдают домашний режим, волонтеры в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября доставят продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости. Стать добровольцем можно, зарегистрировавшись на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

— Москва — это город неравнодушных людей. Поэтому волонтеры Москвы снова готовы прийти на помощь в грядущие нерабочие дни. На сайте «Мосволонтера» мы открыли набор волонтерского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости, — рассказала председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Пополнить число добровольцев корпуса могут все желающие в возрасте от 18 до 59 лет. У волонтеров должны отсутствовать симптомы ОРВИ, ОРЗ, COVID-19 и быть действующий QR-код. Перед тем как приступить к выполнению заявок, всем добровольцам предстоит пройти обязательное обучение. Также им выдадут средства индивидуальной защиты.

Всем желающим присоединиться к волонтерскому корпусу и помочь пожилым горожанам с 28 октября по 7 ноября, нужно пройти регистрацию в разделе «События» на официальном сайте «Мосволотера». Дальнейшая инструкция поступит на электронную почту.

Москвичи, которые в нерабочие дни будут нуждаться в помощи, могут позвонить на горячую линию: +7 800 200-34-11, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».