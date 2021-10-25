«Представляет опасность»: врач объяснила, кому нельзя есть лук

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Лук — очень полезный овощ, который встречается во многих блюдах. Его едят и в сыром виде, причем с удовольствием. Но некоторым людям стоит быть внимательными при его употреблении. Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, кому нельзя есть лук по медицинским противопоказаниям.

Большое количество лука может вызвать проблемы с желудком. Для гипертоников он также представляет опасность.

— Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление, — рассказал специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Как можно меньше лука следует есть людям, страдающим от панкреатита, язвенной болезни и колита.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя увлекаться бананами. По ее словам, в бананах много калия, магния и витамина B, необходимых организму человека. Однако эти фрукты содержат много крахмала и сахара, что одновременно и дает энергию, и приводит к увеличению веса.