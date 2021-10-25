Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Представляет опасность»: врач объяснила, кому нельзя есть лук

Михаил Алимов

Сюжет: 

Еда
Общество
«Представляет опасность»: врач объяснила, кому нельзя есть лук
Фото: pexels.com/Marco Antonio Victorino

Лук — очень полезный овощ, который встречается во многих блюдах. Его едят и в сыром виде, причем с удовольствием. Но некоторым людям стоит быть внимательными при его употреблении. Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, кому нельзя есть лук по медицинским противопоказаниям.

Большое количество лука может вызвать проблемы с желудком. Для гипертоников он также представляет опасность.

— Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление, — рассказал специалист в беседе с порталом «Доктор Питер».

Как можно меньше лука следует есть людям, страдающим от панкреатита, язвенной болезни и колита.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя увлекаться бананами. По ее словам, в бананах много калия, магния и витамина B, необходимых организму человека. Однако эти фрукты содержат много крахмала и сахара, что одновременно и дает энергию, и приводит к увеличению веса.

Читайте также:
мнение врачалукпротивопоказания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте