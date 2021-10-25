Тренер перечислил незатратные и доступные для всех виды спорта

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К ряду незатратных и доступных для всех видов спорта можно отнести стритбол, йогу и скандинавскую ходьбу. Об этом рассказал тренер, учитель физкультуры московской школы № 305 Сергей Голдин.

— Если у вас дефицит времени и денег, то мы исключаем занятия с тренером. Потому что это имеет привязку ко времени — тренировки проходят, как правило, в строго отведенное время. Также услуги тренера стоят денег. В таком случае стоит делать упор на индивидуальные занятия, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он объяснил, что желающим поддерживать себя в хорошей физической форме стоит рассмотреть занятия йогой. Заниматься ей можно в домашних условиях, понадобится только специальный коврик.

Для представителей старшего поколения, по словам тренера, отлично подойдет скандинавская ходьба. Для нее необходимы только специальные палки.

Тем, кто любит более активные виды спорта, тренер посоветовал играть в стритбол. Это игра в баскетбол, но в одно кольцо. Участники могут соревноваться в командах до трех человек или один на один.

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