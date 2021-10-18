Премия и зубы. Какие поощрения получают россияне, сдавшие нормативы ГТО

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Интерес россиян к спорту и физической культуре растет год от года, популярнее становится и сдача Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». О том, какие поощрения получают обладатели специальных значков в регионах, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Минспорта РФ в ответе на соответствующий запрос.

По итогам прошлого года доля россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, составила 45,4 процента. Это более 62 миллионов граждан в возрасте от трех до 79 лет от общей численности населения. В 2019 году этот показатель был равен 42,94 процента, в 2018 году — 39,8 процента.

В настоящее время участниками ГТО являются более 15,6 миллиона россиян (11 процентов населения страны в возрасте от шести лет и старше), более 4,6 миллиона из них носят заслуженные знаки отличия. В России работают 2,6 тысячи центров тестирования ГТО, в каждом из них любой гражданин может протестировать свои силу, ловкость и скорость абсолютно бесплатно.

— В Республике Саха (Якутия) утвержден перечень скидок на предоставление платных услуг по посещению спортивных объектов гражданам со знаками отличия ГТО: удостоверение золотого знака — 50 процентов скидка; удостоверение серебряного знака — 40 процентов скидка; удостоверение бронзового знака — 30 процентов скидка. В Пермском крае знак отличия гарантирует скидку на разнообразную спортивную продукцию, абонементы в фитнесс-клубы, занятия в туристических клубах и даже посещение городских аттракционов, книжных магазинов и услуги стоматологии, — рассказали в министерстве.

Например, в Тульской области на одном из крупнейших предприятий ПАО «Тулачермет» сотрудникам выплачивается единовременная премия за выполнение нормативов комплекса ГТО в размере две, три и четыре тысячи рублей за бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия ГТО соответственно. Кроме того, Кемеровское АО «Азот» предоставляет своим сотрудникам абонемент в бассейн на три, шесть, 12 месяцев при выполнении комплекса на знаки отличия.

— Среди предприятий заслуживает внимания практика стимулирующих мер в территориальном подразделении ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Самарский Стройфарфор», где работники, выполнившие нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, имеют возможность использовать дополнительно до трех дней оплачиваемого отдыха к основному отпуску. Указанные меры зафиксированы в коллективных договорах организаций, — подчеркнули в Минспорта.

В ведомстве напомнили, что знак отличия позволяет трудящимся предприятий претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот — на усмотрение работодателя. Такая практика существует в организациях, где поощрению трудовых коллективов за поддержание себя в хорошей физической форме уделяется большое внимание.

— Отдельная бонусная система существует для абитуриентов. За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов. Раньше это правило действовало только для золотых значкистов, но с 2022 года дополнительные баллы получат обладатели серебряных и бронзовых наград, — добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в регионах построено более 1,5 тысячи площадок ГТО. Десятки тысяч работников центров тестирования ГТО проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях. Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, количество россиян, систематические занимающихся физической культурой и спортом, должно достигнуть 70 процентов.

Жителей России, страдающих ожирением и желающих сбросить лишние килограммы, необходимо на один–два часа в неделю отпускать раньше с работы для занятий спортом. Письмо с таким предложением министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

Автор идеи подчеркнул, что реализация предложения потребует определенных затрат от работодателей, но они «окупятся путем последующего оздоровления коллектива и, как следствие, ростом продуктивности труда». Также Петров высказал мнение о необходимости введения на предприятиях обязательной «пятиминутки здоровья» — небольшого, но обязательного перерыва на легкую гимнастику для всех сотрудников.