Вебинар по самозанятости проведут для представителей рабочих профессий в Москве

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Учебный центр «Профессионал» приглашает на вебинар «Работа на себя для мастеров своего дела», на котором представителям рабочих профессий расскажут, как стать самозанятыми. Онлайн-встреча состоится 27 октября — с 15:00 до 16:30 на YouTube-канале центра.

— Ошибочно считать, что работа на себя больше подходит людям творческих профессий и ИТ-специалистам. У «Профессионала» большой опыт подготовки специалистов по рабочим направлениям и отличная техническая база для обучения на практике. Своим выпускникам мы стараемся показать все возможности для дальнейшего заработка, — рассказала директор центра «Профессионал» Елена Крутицкая.

Она отметила, что выпускники могут найти работу в компаниях, с которыми сотрудничает центр, или при помощи карьерного консультанта подыскать вакансию в любой другой организации, либо стать самозанятыми, услуги которых в настоящее время очень востребованы в столице.

Участники вебинара узнают о необходимых для работы навыках, преимуществах самозанятости по сравнению с работой по найму, а также существующих мерах поддержки. Их познакомят с онлайн-площадкой для поиска заказов и расскажут о работе с ней.

Для участия в вебинаре потребуется регистрация, пишет официальный сайт мэра Москвы.

А в московском инновационно-образовательном комплексе «Техноград» стартуют онлайн-курсы для женщин, желающих стать предпринимателями. Первое из семи занятий курсов «СамозанятаЯ в своем любимом деле» начнется 25 октября, а разработаны они специалистами комплекса в рамках проекта «Мама онлайн».