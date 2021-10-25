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Суд 27 октября рассмотрит апелляцию на арест бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд 27 октября рассмотрит апелляцию на арест бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Фото: Telegram/360tv

Мосгорсуд 27 октября рассмотрит апелляцию на арест бывшего вице-президента строительной компании «ПИК» Александра Лефеля. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Рассмотрение апелляции на арест Александра Лефеля назначено на 27 октября, — сказал собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что подозреваемого в мошенничестве Лефеля отправили в СИЗО до 7 декабря 2021 года.

Дело Александра Лефеля

Александр Лефель обвиняется по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), по факту хищения денежных средств ПАО «ПИК СЗ» в особо крупном размере.

По данным ТАСС, компания «ПИК» признана потерпевшей по делу ее бывшего вице-президента Лефеля и оказывает содействие следствию. Также в СМИ сообщили, что злоупотребления бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля связаны со строительством ЖК в Петербурге и коснулись в том числе средств дольщиков.

О задержании топ-менеджера стало известно 8 октября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством заключить Лефеля под стражу на два месяца.

В настоящее время он занимает пост директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет».

Из открытых источников известно, что Лефель окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Политология», а также получил степень магистра экономики.

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