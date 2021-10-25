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Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов начался на станции «Рижская» БКЛ метро

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: Монтаж эскалаторов начался на станции «Рижская» БКЛ метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Начался монтажчетырех эскалаторов на станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж четырех эскалаторов. Это трудоемкий и технически сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции — фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 метров. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям, — рассказал заммэра.

По его словам, эскалаторы будут спускать пассажиров из вестибюля под Рижской площадью в зал, расположенный в центре станции «Рижская», строящейся в сложных геологических условиях на глубине более 60 метров.

— В настоящее время здесь практически завершено раскрытие проемов и ведутся работы по гидроизоляции станционных тоннелей, — отметил глава строительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, в свою очередь, добавил, что особенностью эскалаторов, которые устанавливаются на всех станциях северо-восточного участка БКЛ является новый тип ступеней.

— Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые. Таким образом, лестничное полотно эскалаторов легче традиционного, — пояснил он.

На прошлой неделе Андрей Бочкарев рассказал, что готовность северо-восточного участка БКЛстоличного метро составляет 76 процентов.

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