Фестиваль «Цари и Музы: опера при русском дворе» пройдет в Оружейной палате

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с3 Карта всех событий

Оружейная палата Московского Кремля в ноябре приглашает москвичей и гостей столицы на музыкальный фестиваль «Цари и Музы: опера при русском дворе».

Посетители познакомятся с вокальной и инструментальной музыкой XVIII — первой четверти XIX века и узнают, как эпоха Александра I повлияла на развитие сюжетов и стиль оперных произведений, созданных при дворе российского императора.

Во вторник, 9 ноября, состоится концерт оркестра Pratum Integrum — одного из лучших исполнителей музыки барокко и классицизма в России.

30 ноября слушателей ждет костюмированная опера-пастиччо «Александр и Елизавета», созданная на основе музыкальных произведений периода правления императора Александра I. В спектакле примут участие оперные солисты — заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано) и лауреат международных конкурсов Юрий Ростоцкий (тенор).

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музеев Кремля.

Международный московский музыкальный фестиваль под управлением Валерия Гергиева с 25 по 31 октября зовет горожан в концертный зал «Зарядье». Посетители услышат классические произведения в исполнении солистов оперы, хора и музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра, а также пианиста Даниила Трифонова.