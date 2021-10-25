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Предприниматели из сферы туризма в Подмосковье получат дополнительные субсидии

Ирина Игнатенко

Общество
Предприниматели из сферы туризма в Подмосковье получат дополнительные субсидии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Представители малого и среднего бизнеса, которые работают в Московской области в сфере туризма, могут стать получателями субсидий, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

Субсидии могут получить музеи, экскурсионные компании, санатории, туроператоры и турагенты, коллективные средства размещения, организаторы выставок, конференций.

В рамках первой меры поддержки можно получить гранты на зарплату сотрудникам из расчета один МРОТ в 12 796 рублей на одного занятого. Подать ответствующее заявление можно с 1 ноября по 15 декабря текущего года через личный кабинет на сайте nalog.ru.

Еще одна мера поддержки — кредиты для участников льготной программы ФОТ 2.0 и компаний, созданных с 1 июля 2020 года. Максимальный размер кредита составляет МРОТ, умноженный на число сотрудников и на 12 месяцев, но сумма не должна превышать 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в топ популярных направлений для туризма среди регионов РФ. Среди подмосковных городов особой популярностью пользуются Коломна, Зарайск, Сергиев Посад.

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