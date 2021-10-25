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Елизавета II пропустила церковную службу из-за проблем со здоровьем

Анастасия Колоскова

Общество
Елизавета II пропустила церковную службу из-за проблем со здоровьем
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal/

Британская королева Елизавета II, которая на прошлой неделе из-за ухудшившегося состояния здоровья провела ночь в больнице, не появилась на церковной службе в минувшее воскресенье. Об этом сообщает издание Express.

— Посещение церкви в воскресенье — это всего лишь небольшое событие, но оно очень важно для королевы. Она очень религиозна, — говорится в публикации.

В этом году Елизавета II отметила свой 95-летний юбилей. Несмотря на возраст, королева Великобритании всегда вела активный образ жизни.

22 октября Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей. Медицинские работники посоветовали королеве отдохнуть несколько дней. После она вернулась в Виндзорский замок.

12 октября Елизавета II прибыла на благодарственную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне по случаю столетия Королевского британского легиона. На фото с места событий королева впервые запечатлена перед публикой с тростью.

Весной этого года сообщалось, что королева Великобритании запустила производство собственного пива из растений, которые она выращивает у себя в поместье в Сандрингеме.

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