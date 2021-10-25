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Метеоролог рассказала, когда жителям Подмосковья стоит ждать потепления

Ирина Игнатенко

Общество
Метеоролог рассказала, когда жителям Подмосковья стоит ждать потепления
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила о скором потеплении в столичном регионе.К выходным дневная температура поднимется до плюс 13 градусов.

Накануне в Подмосковье была зафиксирована самая холодная ночь этой осени. В Клину и Сергиево-Посадском округе зафиксировали минус 3,9, а на территории Дубны столбики термометров опустились до минус четырех с половиной градусов, передате портал «Подмосковье сегодня». Из-за морозов с утра понедельника дороги были скользкие, однако к полудню наледь уже растаяла.

Татьяна Позднякова отметила, что о гололеде пока говорить не приходится: на улицах местами наблюдались так называемые ледяные «заплатки».

Погодные условия, по словам метеоролога, изменятся к лучшему уже в ночь на вторник, столичный регион будут пересекать один за другим несколько теплых атмосферных фронтов.

Дневная температура составит плюс 5-7 градусов. Потепление будет продолжаться и в среду и четверг, но возможны осадки в виде дождя, передает «360».

Также погода обещает быть хорошей 30 октября, в субботу: при переменной облачности осадков не ожидается, благодаря антициклону ночью будет плюс 3-8 градусов, днем от плюс 8 до плюс 13 градусов.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни октября.

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