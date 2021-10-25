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«Распустятся к майским праздникам»: высадку тюльпанов завершили в Москве

Иван Юминов

Город
«Распустятся к майским праздникам»: высадку тюльпанов завершили в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Победы Карта всех событий

Почти 14 миллионов луковичных растений расцветут в Москве следующей весной. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 25 октября.

— Следующей весной в городе расцветут почти 14 миллионов луковичных растений. Более 1,9 миллиона тюльпанов — вдоль вылетных магистралей и в знаковых местах города, — говорится в сообщении.

Наиболее эффектные клумбы москвичи смогут увидеть в парке Победы, на Рублевском и Дмитровском шоссе, а также на Ленинском проспекте. Рекордсменами по числу высаженных тюльпанов среди округов стали ЮАО, ЦАО и СВАО.

Специалисты посадили там около 2,1, почти 1,8 и 1,7 миллиона луковиц тюльпанов соответственно. Цветы, как уточнили в ведомстве, распустятся к майским праздникам.

Общая площадь клумб превысит 220 тысяч квадратных метров. Рабочие задекорировали цветники древесной щепой, чтобы уберечь луковицы от морозов, отмечается в Telegram-канале комплекса.

25 октября заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений. По числу высаженных растений первое место занимает Ленинградский проспект, где появится более 800 новых растений.

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