Более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве осенью вдоль магистралей

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вдоль вылетных магистралей и на восьми улицах запланирована высадка почти 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Взрослые липы, рябины, клены, сирень украсят Алтуфьевское шоссе, улицу Милашенкова, Ломоносовский, Мичуринский, Балаклавский и Ленинградский проспекты, Ленинградское шоссе, Большую Черкизовскую улицу и ТПУ «Лефортово», — рассказал заммэра.

Он отметил значимость озеленения общественных пространств для такого огромного мегаполиса, как Москва.

— Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы, — напомнил Петр Бирюков.

По числу высаженных растений первое место занимает Ленинградский проспект, где появится более 800 новых растений. Вместе с Ленинградским шоссе он станет абсолютным лидером по количеству и разнообразию видов растений.

Глава столичного Комплекса городского хозяйства добавил, что при выборе саженцев для украшения Москвы учитывается их способность адаптироваться к непростым условиям мегаполиса и вписаться в общий облик города. Высаживаются деревья, чей возраст составляет от 10 до 20 лет, а высота — от трех до семи метров, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали высадку тюльпанов на улицах города. Предусмотрена высадка около 14 миллионов луковиц растений. Необходимые работы планируется завершить до наступления устойчивых морозов.