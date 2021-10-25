Мошенники похитили у пенсионерки 40 тысяч рублей, предложив ей установить датчики

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Россия, Москва, Онежская улица Карта всех событий

Полиция задержала двоих жителей Подмосковья, которые похитили деньги у пенсионерки, представившись сотрудниками энергетической компании. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, подозреваемые позвонили в квартиры двух пенсионерок на Косинской улице. Они представились работниками энергетической компании и заявили о необходимости установки датчиков противопожарной безопасности. Одна из пенсионерок отказалась от подобной услуги. Мужчины ей показались подозрительными, после того, как сообщили, что за установку нужно заплатить 10 тысяч рублей.

Другая пенсионерка приняла предложение злоумышленников. Последние сымитировали установку датчиков и получили от пожилой женщины 40 тысяч рублей. Позже, из разговора с соседкой, потерпевшая поняла, что стала жмоскваертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Спустя некоторое время полиция задержала подозреваемых на Онежской улице. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте 21 и 31 года.

— Выяснилось, что злоумышленники не являлись сотрудниками энергетической компании. Вырученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, — рассказал Васенин.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до шести лет.

До этого «ВМ» сообщала, как профессор РГГУ, 76-летний философ и культуролог Игорь Яковенко лишился квартиры, став жертвой телефонных мошенников.