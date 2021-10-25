Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Читатели американских СМИ согласились со словами Путина о США

Михаил Алимов

В мире
Читатели американских СМИ согласились со словами Путина о США
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию в США уклоном в сторону крайне левой идеологии. Читатели американского изданияThe American Conservative согласились с этим утверждением.

Пользователь под ником dbassman27 считает, что Путин умнее, чем все американские президенты со времен Рональда Рейгана.

— Он прав. Левые собираются убить курицу, несущую золотые яйца <…> Они контролируют средства массовой информации, системы образования и всю поп-культуру, — передает его слова РИА Новости.

Читатели удивлены тем, что лидер бывшего СССР оказывается большим либералом, чем западные страны и предостерегает от большевистских тенденций в США. Они даже предположили, что со временем свободолюбивые люди начнут приезжать в Россию.

Некоторые из них увидели агрессивную риторику в словах президента РФ, но большинство признает, что никто не хочет войны. В том числе и люди в США.

— Кто хочет разжигания конфликта с Россией? Определенно, это не американский народ! Мы совершенно не заинтересованы в этом!, — заявил пользователь Patrick Constantine.

Также пользователи отметили, что Путина «демонизируют» в западных странах из-за его отличающейся от выгодной им позиции.

До этого сообщалось, что кадры ржавого эсминца ВМС США USS Chafee развлекли читателей Daily Mail. Британцы полагали, что данное «ржавое корыто», которое было обнаружено в Японском море у российских границ, принадлежит России. Однако вскоре выяснилось, что это не так.

Читайте также:
Владимир ПутинСШАСМИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте