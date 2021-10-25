Читатели американских СМИ согласились со словами Путина о США

Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию в США уклоном в сторону крайне левой идеологии. Читатели американского изданияThe American Conservative согласились с этим утверждением.

Пользователь под ником dbassman27 считает, что Путин умнее, чем все американские президенты со времен Рональда Рейгана.

— Он прав. Левые собираются убить курицу, несущую золотые яйца <…> Они контролируют средства массовой информации, системы образования и всю поп-культуру, — передает его слова РИА Новости.

Читатели удивлены тем, что лидер бывшего СССР оказывается большим либералом, чем западные страны и предостерегает от большевистских тенденций в США. Они даже предположили, что со временем свободолюбивые люди начнут приезжать в Россию.

Некоторые из них увидели агрессивную риторику в словах президента РФ, но большинство признает, что никто не хочет войны. В том числе и люди в США.

— Кто хочет разжигания конфликта с Россией? Определенно, это не американский народ! Мы совершенно не заинтересованы в этом!, — заявил пользователь Patrick Constantine.

Также пользователи отметили, что Путина «демонизируют» в западных странах из-за его отличающейся от выгодной им позиции.

До этого сообщалось, что кадры ржавого эсминца ВМС США USS Chafee развлекли читателей Daily Mail. Британцы полагали, что данное «ржавое корыто», которое было обнаружено в Японском море у российских границ, принадлежит России. Однако вскоре выяснилось, что это не так.