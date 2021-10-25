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Автоэксперты объяснили, когда можно не прогревать машину перед поездкой

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперты объяснили, когда можно не прогревать машину перед поездкой
Фото: Pexels

Автоэксперты рассказали, нужно ли прогревать машину перед поездкой. По словам специалистов, это зависит от температуры на улице и типа мотора.

Летом прогревать машину не нужно: при запуске масло мгновенно распределяется по рабочим поверхностям двигателя, поэтому ехать можно буквально сразу.

Осенью ситуация аналогичная: современные синтетические масла не густеют при плюсовых температурах и в небольшой холод. Достаточно завести двигатель — можно начинать движение.

Зимой дело обстоит по-другому. Правильно подобранное синтетическое масло при низких температурах не загустеет, но элементам мотора может потребоваться время для прогрева. Самый долгий прогрев потребуется дизельному двигателю. Если на градуснике минус 15 и ниже, прогрев дизеля следует выполнять в течение 3–5 минут, передает издание Nation news.

До этого автоэксперт рассказал, что делать, если машина не заводится на морозе. В зависимости от причин могут быть выбраны различные пути решения проблемы.

А автомобильный эксперт Егор Васильев объяснил, какие машины чаще останавливает ДПС.

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