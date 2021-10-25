Москвичам объяснили принципы работы Face Pay в четырех простых шагах

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Системой Face Pay в столичном метрополитене для оплаты проезда с помощью распознавания лиц можно начать пользоваться с помощью четырех шагов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 октября.

— В московском метро введен сервис Face Pay — оплата проезда с использованием технологии распознавания лиц. Теперь пассажирам не нужны карты, кошелек и гаджеты, — говорится в сообщении.

Для начала пользованием Face Pay за несколько часов до поездки следует загрузить свою фотографию крупным планом в разделе Face Pay в приложении «Метро Москвы». Затем необходимо привязать банковскую карту со средствами для оплаты проезда или карту «Тройка».

После этого потребуется подойти к турникету на станции, на полу перед которым есть черный круглый стикер. Остается лишь посмотреть в камеру на турникете, он должен открыться через одну-две секунды.

Если система не узнает пассажира в маске, ее следует временно сдвинуть вниз. Стоимость проезда аналогична действующему тарифу, систему планируют ввести в наземном транспорте, на МЦК и МЦД, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

15 октября система Face Pay заработала на всех станциях московского метрополитена. Во время регистрации в сервисе снимок лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, то створки турникета открываются.