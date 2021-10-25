СК выдвинул версии крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следователи выдвинули три приоритетные версии крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» под Рузой. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в понедельник, 25 октября.

— Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место крушения, в ходе этого они установили разброс лопастей винта двигателя, изъяли датчик высоты и назначили экспертизы. Ведомство провело работы в ангаре посадочной площадки «Ватулино», изъяло образцы топлива самолета, а также допросило работников аэродрома, отмечается на сайте СК.

24 октября в результате падения высокоплана «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика» в подмосковной Рузе погибли два человека. На место происшествия выезжал отряд спасателей.

Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».