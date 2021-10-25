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Мужчина похитил из столичного магазина куртки от-кутюр за полмиллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина похитил из столичного магазина куртки от-кутюр за полмиллиона рублей
Фото: Скриншот видео МВД
Россия, Москва, улица Большая Якиманка Карта всех событий

Полиция задержала 36-летнего мужчину, который подозревается в краже дорогостоящих курток из московского магазина. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемый зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей.

Передвижение подозреваемого по торговому центру зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба МВД

— На улице Марьинский Парк задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний приезжий мужчина. Одну из курток злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, вторая куртка изъята, — заключили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Необычный случай кражи произошел на западе столицы. 32-летний москвич заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали.

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