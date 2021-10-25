Около 800 человек обеспечат безопасность на матче «Локомотива» в Москве

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1 Карта всех событий

Наряд численностью около 800 человек обеспечит безопасность на встрече футбольных клубов «Локомотив» и «Сочи» в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции в понедельник, 25 октября.

— Для охраны общественного порядка на стадионе «Локомотив» будут задействованы более 360 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 270 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 140 сотрудников полиции, — говорится в сообщении.

Специалисты, как уточняется, предусмотрели комплекс организационно-практических мероприятий при подготовке к матчу. Стадион и прилегающую к нему территорию обследовали кинологи со служебными собаками, а также сотрудники МЧС, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

25 октября сообщалось, что Игорь Черевченко завершил работу в качестве главного тренера футбольного клуба «Химки». Решение, как уточняется, было принято по обоюдному согласию сторон.

Команду к предстоящей игре с «Уралом» и встрече с «Балтикой» в Кубке России будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов. Наставник работал в подмосковном клубе с сентября 2020 года.