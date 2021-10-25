Названы методы борьбы с курением по знаку зодиака

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Бросить вредную привычку сложно, но возможно. Астрологи считают, что представителям разных знаков зодиакального круга следует избавляться от курения по-разному.

Овны всегда стойко стоят на своем, однако, в борьбе с пагубными пристрастиями часто демонстрируют слабость. Для избавления от сигарет им необходимо заключить пари с другом или членом семьи. Гордость и достоинство будут двигать такого человека к цели.

При этом Тельцам достаточно будет лишь посчитать, сколько денег тратится ежедневно на пачку сигарет.

Ведомым Близнецам поможет прекращение общения с теми людьми, которые длительное время и с особым пристрастием курят.

Для борьбы с курением Ракам необходимо иметь четкое для этого основание.

Самовлюбленные Львы тщательно следят за своим внешним видом. Для избавления от вредной привычки им следует представить, как они будут выглядеть в старости, если не прекратят курить.

Девам точно не подойдут способы, которые отлично действуют с другими знаками зодиака. Таким людям лучше с каждым днем выкуривать меньшее количество сигарет, а впоследствии исключить их полностью.

Весы очень редко становятся заядлыми курильщиками. Из-за этого избавиться от привычки им проще всех остальных представителей знаков зодиакального круга.

Однако Скорпионам для достижения цели необходимо переключить вектор внимания. Например, найти новое хобби или заняться спортом.

Вдумчивые Стрельцы должны отнестись к избавлению от курения философски. Сперва им необходимо все досконально проанализировать.

Лекции врачей и негативная статистика помогут Козерогам бросить курить.

Свободолюбивым Водолеям при достижении цели необходимо понять, как сигареты ограничивают их жизни. Такие люди не любят рамки, поэтому избавление будет максимально быстрым и действенным.

Рыб следует поддерживать в желании избавиться от вредной привычки. Иначе им не хватит собственной силы воли, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи назвали пары среди представителей зодиакального круга, которые обладают идеальной совместимостью и имеют все шансы обрести в этом союзе настоящее счастье.