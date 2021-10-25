Два человека пострадали в крупном ДТП на трассе М-10 «Россия»

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, М-10 Россия, 34-й километр Карта всех событий

На 34-м километре автодороги М-10 «Россия» произошло крупное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 14:56. На трассе столкнулись пять машин: два грузовика, «Газель», пассажирский автобус и легковушка ВАЗ.

— По предварительной информации, два человека получили телесные повреждения. На месте работают сотрудники ДПС, — сказал собеседник «ВМ», добавив, что на участке дороги, где произошла авария затруднено движение.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «ВМ», что надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которойпоручено Солнечногорской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, — заключила собеседница «ВМ».

В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что наибольшие повреждения получил автобус. Его задняя часть сильно повреждена.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

Еще одно ДТП произошло на Баррикадной улице в Москве. Водитель автомобиля Hyundai потерял управление и врезался в здание магазина.

По данным ГИБДД, за рулем машины находился мужчина 1980 года рождения. Ему стало плохо, из-за чего и произошло ДТП. Автомобиль врезался в магазин, расположенный в доме 21/34 на Баррикадной улице. Водителя госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа»