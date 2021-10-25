Неизвестный представился гендиректором магазина и похитил из него 82 тысячи рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица 38/19 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил из магазина 82 тысячи рублей, представившись его гендиректором. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в табачном магазине, расположенном на Верхней Красносельской улице, дом 38/19. В торговый зал вошел мужчина и заявил продавцу, что он является гендиректором сети, к которой относится и данная торговая точка.

После этого злоумышленник потребовал у продавца 82 тысячи рублей «для закупки». Сотрудник магазина поверил словам мужчины и выдал деньги. Последний в свою очередь поспешил скрыться.

Вскоре обман был выявлен и администрация магазина обратилась в полицию.

По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.