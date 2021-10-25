Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно директора пансионата «Виктория»

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно директора пансионата «Виктория»
Фото: СК РФ

Щербинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора дома престарелых «Виктория» Никиты Улесова и администратора пансионата Элеоноры Шараповой. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели двух человек. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд приговорил Улесова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Шараповой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, — сказала Нефедова.

Кроме того, оба осужденных на два года лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

В декабре 2017 года возгорание произошло в парной пансионата «Виктория» на Центральной улице в деревне Картмазово. В результате пожара два постояльца дома погибли. Всего госпитализировали 47 человек, двум из них был причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, дом, который директор выбрал для размещения постояльцев, не отвечал требованиями пожарной безопасности. В нем не работала противопожарная сигнализация. Администратор пансионата, будучи ответственной за обеспечение мер безопасности, нарушения не устранила.

Читайте также:
СудыПрокуратураСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте