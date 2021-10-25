Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно директора пансионата «Виктория»

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Щербинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора дома престарелых «Виктория» Никиты Улесова и администратора пансионата Элеоноры Шараповой. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели двух человек. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд приговорил Улесова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Шараповой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, — сказала Нефедова.

Кроме того, оба осужденных на два года лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности.

В декабре 2017 года возгорание произошло в парной пансионата «Виктория» на Центральной улице в деревне Картмазово. В результате пожара два постояльца дома погибли. Всего госпитализировали 47 человек, двум из них был причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, дом, который директор выбрал для размещения постояльцев, не отвечал требованиями пожарной безопасности. В нем не работала противопожарная сигнализация. Администратор пансионата, будучи ответственной за обеспечение мер безопасности, нарушения не устранила.