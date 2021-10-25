Инфекционист рассказал, опасно ли посещать тренажерные залы в пандемию

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, опасно ли посещать тренажерные залы в период пандемии.

По словам Николая Малышева, вирус «плохо чувствует себя в спортивном зале».

— Главное, чтобы занимающиеся находились на расстоянии друг от друга, соблюдали социальную дистанцию, носили маски и дезинфицировали руки, — отметил он в комментарии ОСН.

При этом эксперт уточнил что в большинстве спортзалов не соблюдается социальная дистанция и собирается большое количество людей. Также многие не соблюдают ограничительные меры, поэтому можно легко подхватить вирусную инфекцию.

Николай Малышев также отметил, что нерабочие дни могут быть продлены после 8 ноября в некоторых регионах, если ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией не изменится в лучшую сторону.

25 октября нерабочие дни начались в шести субъектах РФ: Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской области. Выходные во всех субъектах продлятся до 7 ноября включительно.