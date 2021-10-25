Минобороны вызвало военного атташе ФРГ после слов о ядерном сдерживании

Фото: Минобороны РФ

Военного атташе Германии вызвали в Минобороны России после высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 октября.

— Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ходе встречи дипломату передали ноту. Ведомство уточнило, что высказывания министра провоцируют усиление напряженности в Европе, отмечает ТАСС.

22 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должно показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По словам политика, российская сторона якобы регулярно нарушает воздушное пространство в регионе.

Именно поэтому его защите, по ее словам, стоит уделить особое внимание. Глава ведомства также обвинила Москву в разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.