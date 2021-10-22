Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Германия призвала НАТО начать угрожать России оружием

Полина Долганова

Политика
Германия призвала НАТО начать угрожать России оружием
Фото: Пресс-служба Совфеда

Североатлантический альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. Такое мнение в пятницу, 22 октября, выразила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

— Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море, — добавила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По словам политика, российская сторона якобы регулярно нарушает воздушное пространство в регионе. Именно поэтому его защите стоит уделить особое внимание.

Глава ведомства также обвинила РФ в разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

До этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осознает сложность отношений с Россией и продолжит стремиться к их улучшению.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.

Читайте также:
НАТОГерманияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте