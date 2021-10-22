Германия призвала НАТО начать угрожать России оружием

Фото: Пресс-служба Совфеда

Североатлантический альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. Такое мнение в пятницу, 22 октября, выразила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

— Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море, — добавила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По словам политика, российская сторона якобы регулярно нарушает воздушное пространство в регионе. Именно поэтому его защите стоит уделить особое внимание.

Глава ведомства также обвинила РФ в разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

До этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осознает сложность отношений с Россией и продолжит стремиться к их улучшению.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что страна с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации. Для контактов со страной альянсу теперь нужно будет обращаться к послу России в Бельгии.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна является сильной, она ищет союзников и не собирается никому угрожать. По его словам, Москва заинтересована, чтобы страны Европы процветали, но были независимыми.

Им нужна своя армия, а не американцы, которые защищают их от «страшных» русских, добавил он. Песков также отметил, что для России «худшим сценарием» стало бы вступление Украины в НАТО.