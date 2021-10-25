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Подозреваемый в краже 25 тысяч рублей из офиса МФЦ задержан на юго-востоке Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Подозреваемый в краже 25 тысяч рублей из офиса МФЦ задержан на юго-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 1-я Новокузьминская улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по Рязанскому району столицы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже 25 тысяч рублей из многофункционального центра на 1-ой Новокузьминской улице. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы в понедельник, 25 октября.

Уточняется, что 55-летний злоумышленник распорядился украденными денежными средствами по своему усмотрению.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключили в ведомстве.

Другой инцидент кражи произошел в понедельник, 25 октября, в центре Москвы. Тогда неизвестный похитил из магазина 82 тысячи рублей, представившись его гендиректором.

Происшествие случилось в табачном магазине на Верхней Красносельской улице, дом 38/19.

Ранее стало известно о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

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