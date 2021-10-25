Подозреваемый в краже 25 тысяч рублей из офиса МФЦ задержан на юго-востоке Москвы
Сотрудники уголовного розыска по Рязанскому району столицы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже 25 тысяч рублей из многофункционального центра на 1-ой Новокузьминской улице. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы в понедельник, 25 октября.
Уточняется, что 55-летний злоумышленник распорядился украденными денежными средствами по своему усмотрению.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключили в ведомстве.
Другой инцидент кражи произошел в понедельник, 25 октября, в центре Москвы. Тогда неизвестный похитил из магазина 82 тысячи рублей, представившись его гендиректором.
Происшествие случилось в табачном магазине на Верхней Красносельской улице, дом 38/19.
Ранее стало известно о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.