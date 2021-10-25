Сотрудники ДПС задержали ранее судимого мужчину за вождение в нетрезвом состоянии

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Сотрудники ДПС по юго-востоку Москвы задержали 28-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Его подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы в понедельник, 25 октября.

По словам представителя ведомства, задержание произошло во время оформления дорожной аварии на Авиамоторной улице.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Примечательно, что до этого злоумышленник подвергался административному наказанию по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

22 октября в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что на улицах Москвы выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения с начала октября.

При этом в 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.

В ведомстве добавили, что с начала месяца произошло 19 «пьяных» ДТП, в которых два человека погибли и еще 30 пострадали.