Директор Европейского бюро ВОЗ оценил вклад Сергея Собянина в охрану окружающей среды

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы за вклад в охрану окружающей среды и здоровья жителей города. Об этом он заявил в понедельник, 25 октября, в ходе торжественного открытия 26-го заседания сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье».

Представитель ВОЗ отметил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам климата и состояния окружающей среды, а также демонстрируют успешные результаты при борьбе с пандемией коронавируса.

— Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зеленых насаждений — это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ. Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам. Но важно формировать взаимодействие граждан и правительств, ведь мы несем общую ответственность, — заявил Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что проблемы здоровья населения должны интегрироваться в политическую, научную, экономическую и социальную повестки.

Для этого присоединившимся к указанной сети странам необходимо реализовать идеи в области здравоохранения и изменения климата и достичь результатов уже к 2030 году, говорится в сообщении.

На заседании «Регионы за здоровье» выступил также заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал, что в настоящее время столица уделяет приоритетное внимание вопросам экологии, состоянию окружающей среды и здоровью населения.