Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор Европейского бюро ВОЗ оценил вклад Сергея Собянина в охрану окружающей среды

Виктория Сикерина

Город
Директор Европейского бюро ВОЗ оценил вклад Сергея Собянина в охрану окружающей среды
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы за вклад в охрану окружающей среды и здоровья жителей города. Об этом он заявил в понедельник, 25 октября, в ходе торжественного открытия 26-го заседания сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье».

Представитель ВОЗ отметил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам климата и состояния окружающей среды, а также демонстрируют успешные результаты при борьбе с пандемией коронавируса.

— Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зеленых насаждений — это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ. Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам. Но важно формировать взаимодействие граждан и правительств, ведь мы несем общую ответственность, — заявил Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что проблемы здоровья населения должны интегрироваться в политическую, научную, экономическую и социальную повестки.

Для этого присоединившимся к указанной сети странам необходимо реализовать идеи в области здравоохранения и изменения климата и достичь результатов уже к 2030 году, говорится в сообщении.

На заседании «Регионы за здоровье» выступил также заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал, что в настоящее время столица уделяет приоритетное внимание вопросам экологии, состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Читайте также:
МоскваЗдравоохранениеЭкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте