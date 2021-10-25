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«Дым, волна пыли, мурашки»: местная жительница рассказала о взрыве в доме в Набережных Челнах

Рафаэль Залян

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«Дым, волна пыли, мурашки»: местная жительница рассказала о взрыве в доме в Набережных Челнах
Фото: СК РФ

Сразу после взрыва в пятиэтажном доме в Набережных Челнах поднялись столбы дыма и пыли, хлопок слышали в соседних зданиях. Это уже не первый раз, когда в том же здании происходит взрыв. Об этом «Вечерней Москве» сообщила очевидица случившегося Оксана Марченко (данные изменены — прим. «ВМ»).

По словам местной жительницы, в момент происшествия она переходила дорогу и услышала громкий хлопок.

— Прямо за нами хлопнуло. Думала, что гром гремит. Потом поднялся дым. Волна пыли… Мурашки… Испугались очень. Дай Бог, чтобы все живы были, — рассказала женщина.

По ее словам, несколько лет назад в том же здании по адресу Раушана, 48/20, произошел взрыв, в результате которого погибли люди.

— Не первый случай подобный, — отметила женщина. — Аналогичная история произошла пять лет назад в 53-м комплексе. В том же 48-м доме десять лет назад произошел взрыв газового баллона и погибли два человека.

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

На место взрыва отправили расчеты кинологов. В готовность приведены аэромобильные группировки министерства, всего на месте инцидента работают более 90 человек и 35 единиц техники.

О происшествии был проинформирован президент Татарстана Рустам Минниханов. Новые данные он получает от экстренных служб на месте.

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