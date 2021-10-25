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Молдавия закупит один миллион кубометров газа у Польши

Виктория Сикерина

В мире
Молдавия закупит один миллион кубометров газа у Польши
Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавская компания Energocom заключила пробный контракт с польской компанией PGNiG на закупку одного миллиона кубических метров газа. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Молдавии в понедельник, 25 октября.

Там уточнили, что страна впервые приобретает топливо у альтернативного источника. К такому решению местные власти пришли для оценки возможностей импорта газа от альтернативных поставщиков и уравновешивания низкого давления в газопроводе.

— Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG, — заявили в правительстве Молдавии.

Однако в кабмине республики уверили, что такой договор не окажет влияния на тарифы для потребителей, пишет РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не планирует контактов с руководством Молдавии по вопросам поставок газа в страну.

При этом ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг страны за газ составляет 433 миллиона долларов. С учетом просрочки платежей общая сумма достигла 709 миллионов долларов, предупредил представитель компании.

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