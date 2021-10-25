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«Перед ней снесло дверь»: местная жительница рассказала о деталях взрыва газа в Набережных Челнах

Рафаэль Залян

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Происшествия
«Перед ней снесло дверь»: местная жительница рассказала о деталях взрыва газа в Набережных Челнах
Фото: Вечерняя Москва

После взрыва из-под завалов, которые образовались в результате падения обломков, были слышны голоса. Об этом «Вечерней Москве» рассказала местная жительница Наилия Уланова (данные изменены — прим. «ВМ»).

По словам женщины, о том, что люди, оставшиеся под завалами, просили помощи, она узнала от прибывших на место ЧП спасателей.

— Спасатели говорили, что из-под завалов слышны голоса. Кто-то звал на помощь. Лично я не слышала этого, мы узнали об этом от сотрудников МЧС, — отметила она.

В момент взрыва, уточнила очевидица, она стояла рядом со своим домом № 51. Когда все произошло, женщина подошла к месту происшествия, так как по адресу улица Раушана, 48/20, живут дочь ее подруги и знакомый семьи, который в результате этого ЧП получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу скорой помощи.

По словам собеседницы «ВМ», дочь подруги перед тем, как раздался хлопок, «выгоняла из подъезда алкашей»:

— После этого она поднялась на четвертой этаж и из-за взрыва перед ней снесло дверь. Она чудом осталось жива и тоже госпитализирована с травмами.

Видео: Вечерняя Москва

На место ЧП, по словам Наилии, прибыло большое количество медиков и сотрудников службы спасения. Некоторых людей пришлось экстренно эвакуировать, добавила она.

В понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

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