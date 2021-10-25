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Квартира в жилом доме загорелась на востоке столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась на востоке столицы
Фото: МЧС / Иркутская область
Россия, Москва, Щёлковский проезд, 3к3 Карта всех событий

Квартира, расположенная в жилой многоэтажке в Щелковском проезде на востоке Москвы, загорелась. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в понедельник, 25 октября.

По его словам, пожар произошел в доме № 3, корпус 3, на втором этаже. Очевидцы наблюдали открытое горение и густой дом.

На место происшествия направили пожарных. Они спасали людей с помощью специально оборудованных лестниц.

Также собеседник «ВМ» уточнил, что пламя общей площадью 40 квадратных метров удалось локализовать. После спасатели потушили огонь.

Другое возгорание случилось в понедельник, 25 октября, на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Тогда загорелся дом № 30. По словам источника «Вечерней Москвы», из окна второго этажа здания валил дым. Людей из здания эвакуировали.

Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.

В Сети появился видеоролик с места происшествия. После пожар удалось ликвидировать.

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