Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение по проспекту Вернадского в сторону области восстановлено после ДТП с пятью машинами

Дарья Чентаева

Происшествия
Движение по проспекту Вернадского в сторону области восстановлено после ДТП с пятью машинами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение транспорта по проспекту Вернадского в сторону области восстановлено после аварии с участием пяти машин. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы вечером в понедельник, 25 октября.

— Движение восстановлено, — сообщается в материале.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в Москве.

Из-за ДТП транспортное движение по основному ходу магистрали в сторону области было перекрыто. Движение транспорта осуществлялось через дублер.

Другое массовое столкновение машин случилось в столице 24 октября. Тогда пять транспортных средств врезались друг в друга на улице Зацепский Вал возле дома № 5 на пересечении с Кожевнической улицей в центре Москвы. Из-за инцидента транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной было затруднено.

Читайте также:
ДТПдвижение автомобилей восстановленоАвтомобили
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте