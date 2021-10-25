Движение по проспекту Вернадского в сторону области восстановлено после ДТП с пятью машинами

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Движение транспорта по проспекту Вернадского в сторону области восстановлено после аварии с участием пяти машин. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы вечером в понедельник, 25 октября.

— Движение восстановлено, — сообщается в материале.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в Москве.

Из-за ДТП транспортное движение по основному ходу магистрали в сторону области было перекрыто. Движение транспорта осуществлялось через дублер.

Другое массовое столкновение машин случилось в столице 24 октября. Тогда пять транспортных средств врезались друг в друга на улице Зацепский Вал возле дома № 5 на пересечении с Кожевнической улицей в центре Москвы. Из-за инцидента транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной было затруднено.