Водитель не справился с управлением на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, 1-й Силикатный проезд, 9А Карта всех событий

Дорожное происшествие с участием одного автомобиля произошло в столице на дороге 1—й Силикатный проезд, дом 9А. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

Автомобиль вылетел в строительную яму, а затем перевернулся. Сообщается, что два человека получили травмы.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места ДТП. Также они отметили, что пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день, водитель такси врезался в трамвай на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге столицы. Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с трамваем боковой частью вагона. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.

Также ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что дорожная авария с участием пяти автомобилей произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 29 в столице. После сообщения о случившемся на месте происшествия были немедленно направлены оперативные городские службы.