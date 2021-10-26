Протесты в Судане стали причиной смерти семи людей

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В Судане семь человек погибли в ходе протестных акций. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

— Причиной гибели людей стали огнестрельные ранения, — пишет РИА Новости.

Также министерство здравоохранения сообщает, что в результате протестов пострадали 140 человек.

Утром, 25 октября, в Судане военные перекрыли въезд в столицу, а также заблокировали все мосты. Кроме этого, были арестованы четверо министров и чиновники высокого ранга из штата Хартум. Среди задержанных — министры связи, информации, финансов, промышленности. Задержаны также губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются, передает телеканал Al Hadath.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

Ранее суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, которые пытались перекрыть центральную улицу столицы Эн-Нил. Уже вторую неделю в Хартуме продолжаются выступления сторонников армии, которые проводят сидячую забастовку перед штаб-квартирой главного командования ВС с требованием отставки правительства, и представителей гражданских сил, которые добиваются завершения переходного периода и окончательной передачи армией власти.