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«Голод и смерть»: депутат предупредил украинцев о тяжелых временах

Виктория Храменкова

Политика
«Голод и смерть»: депутат предупредил украинцев о тяжелых временах
Фото: https://pixabay.com/

Жителей Украины призывают готовиться к голоду, болезням и смертям из-за нехватки энергоресурсов. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий отметил, что из-за нехватки топлива уже приостановила свою работу Славянская ТЭС.

— Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть, — написал депутат на своей странице в Facebook.

Политолог Сергей Станкевич в понедельник, 25 октября, назвал Украину «сумасшедшей» после угрозы направить ракеты на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поездке в Великобританию для обсуждения вопроса о размещении в стране ракет класса «земля — земля», добавил он. Данное вооружение, по словам эксперта, является потенциальной угрозой для России.

В этот же день стало известно, что политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в скором времени придется «унижаться» и просить о встрече с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации с газом в стране.

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